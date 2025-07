Mercato Milan: anche Nicolas Jackson nella lista dei rossoneri per l'attacco

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c'è anche di prendere un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Un nome che si è aggiunto negli ultimi giorni alla lista dei dirigenti rossoneri è quello di Nicolas Jackson, centravanti classe 2001 del Chelsea. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che costa almeno 40 milioni di euro più bonus. Pista non facile, ma comunque da seguire.

Per quanto riguarda gli altri nomi per l'attacco milanista, resta in corsa Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2026 ma c'è il nodo dell'elevato ingaggio da 12 milioni di euro, così come Victor Boniface, centravanti classe 2000 del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana.