Tra veleni e centravanti: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

Ore intense a Casa Milan le ultime, con la partenza di Theo Hernandez ufficializzata nelle scorse ore ma anche con l'apprensione per l'affare Ardon Jashari che sembra essere arrivato a un punto di stallo. In tutto questo ci sono anche altri obiettivi che il club rossonero sta cercando di valutare per rinforzare la rosa e colmare le sue lacune. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti questa mattina in edicola, che affrontano questi temi d'attualità per il Diavolo.

La Gazzetta dello Sport mette al centro della sua apertura l'addio di Theo Hernandez e le sue conseguenze a livello di mercato: "Milan, tiro mancino. Theo addio al veleno, per il suo posto a sinistra c'è Brown per sostituirlo". Nel sottotitolo si entra nel merito dell'interesse per Archie Brown: "Duello con il Fenerbahce per l'inglese del Gent, valutato 10 milioni. Si studia il colpo in attacco: Jackson del Chelsea".

Il Corriere dello Sport, d'altro canto, si concentra sul centravanti e in particolare su Lorenzo Lucca, ormai ambito da tanti. Si legge: "Lucca all'asta. Napoli in pole ma il Milan e Dea si fanno avanti". Nel sottotitolo: "L'offerta di DeLa all'Udinese è di 35 milioni più bonus. Tare prova il sorpasso per la punta e insegue Guerra. Pericolo Atalanta: ha scelto Lorenzo come erede di Retegui".

Tuttosport invece torna sul tema dell'addio di Theo, affrontando la questione in taglio laterale. Il titolo recita: "Theo, addio al veleno. E Maldini sta con lui". Parafrasato anche un pezzo del messaggio del francese: "Milan, quali valori?".