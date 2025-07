Erede di Theo e centravanti, la Gazzetta: "Il Milan prepara il colpo"

La giornata di ieri, in casa rossonera, è stata quella dell'addio a Theo Hernandez che, come era ormai noto da tempo, si è trasferito all'Al Hilal in Arabia Saudita per circa 25 milioni di euro. Adesso il Milan si ritrova con la priorità di mercato aggiornata sul suo erede da mettere sulla fascia sinistra: un compito non facile visto che da sei anni il francese spadroneggiava in quella zona del campo. Il nome individuato dalla dirigenza rossonera è quello di Archie Brown, terzino inglese del Gent che, però, è conteso dal Fenerbahce e dal Wolverhampton.

La Gazzetta dello Sport oggi parla delle strategie del Diavolo sia per quanto riguarda un nuovo terzino che per quanto concerne l'inserimento di una nuova punta accanto a Santiago Gimenez. Scrive la rosea: "Il Milan prepara il colpo. Scatto Brown per la fascia, affare col Gente. E c'è Jackson". Nel sottotitolo si prova a entrare nel merito: "Molto vicino il terzino sinistro inglese che piace anche al Fenerbahce. Primo contatto per la punta del Chelsea". L'ultimo nome per l'attacco è dunque quello di Nicolas Jackson, senegalese del Chelsea.