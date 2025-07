Club Brugge a Milano, la Gazzetta: "Nessun incontro per Jashari"

vedi letture

La trattativa per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero del Club Brugge, sta diventando un vero e proprio caso. Il mistero si è addensato ieri mattina con le parole della dirigenza belga che, di fatto, hanno chiuso al trasferimento, bacchettando anche il giocatore dicendo che gli hanno spiegato che dovrà rimanere in nerazzurro. Ovviamente la partita è ancora ben lontana dal chiudersi, con il calciatore elvetico che spinge per trasferirsi al Milan e che di certo non sembra intenzionato ad alzare bandiera bianca.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport prova a fare un punto della situazione, approfittando anche della presenza a Milano della dirigenza del Club Brugge. Scrive la rosea: "Il Bruges a Milano, nessun in contro. Jashari in attesa". I belgi sono stati a Milano per incontrare l'Inter a margine della cessione di Stankovic che potrebbe essere il sostituto naturale di Jashari. Non ci sono stati però summit con il club rossonero. Dal canto suo il giocatore, che ha un accordo di cinque anni a 2.8 milioni, continuerà a forzare la mano con il club: l'idea sembra essere quella di chiedere di allenarsi a parte e di non giocare i preliminari di Champions League a inizio agosto.