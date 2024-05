Il CorSport sul portiere del Milan: "E Maignan ora può partire"

Oltre alla situazione del nuovo allenatore, in questo momento prioritaria, e quella del nuovo attaccante, che dovrà essere affrontata subito dopo in ordine di importanza, l'estate del Milan potrebbe avere anche risvolti importanti sul fronte delle possibili cessioni. In questo senso Mike Maignan, portiere rossonero, potrebbe essere uno dei principali indiziati a salutare Milanello. Almeno secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport che titola così sull'estremo difensore transalpino: "E Maignan ora può partire".

Tutto ruota intorno alla scadenza del contratto: Maignan ha ancora due anni con il Milan e per ora i discorsi per un eventuale rinnovo che servirebbe per blindarlo, non hanno registrato passi avanti significativi. Intanto dal Portogallo rimbalzano voci su un possibile interessamento del club rossonero per Diogo Costa, estremo difensore del Porto che costa 45 milioni ma su cui Mendes sarebbe già al lavoro. Per Maignan invece potrebbero aprirsi le porte della Premier League per provare a fare, nella sua ottica, il definitivo salto di qualità.