Tuttosport scrive: "E Pioli attende comunicazioni da parte del club"

La decisione su Stefano Pioli sembra essere stata presa alla fine di quel mese di aprile in cui il Milan si è giocato tutto: uscita senza mai essere davvero in palla contro la Roma ai quarti di finale di Europa League e successiva sesta sconfitta consecutiva nel derby con tanto di vittoria della seconda stella da parte dell'Inter davanti ai tifosi rossoneri. Il tecnico di Parma, nonostante ci sia ancora un anno di contratto previsto, alla fine di questa stagione saluterà Milanello dopo quasi cinque anni di permanenza sulla panchina rossonera.

Rimane da capire quando sarà comunicato l'addio, prima a lui e poi al resto del mondo. Proprio per questo, stamattina Tuttosport titola così: "E Pioli attende comunicazioni da parte del club". Questa settimana non ci sono stati incontri di nessun tipo ed è probabile che tutto sia rimandato alla prossima quando i rossoneri si prepareranno per l'ultima stagionale in casa contro la Salernitana. Bisognerà trovare anche un accordo tra le parti per l'interruzione anticipata e poi chiedersi quale sarà la risposta del pubblico nei confronti di un tecnico che è stato molto amato, nonostante l'ultima stagione e mezzo. A fine maggio il Diavolo sarà pure a Perth per un'amichevole in terra australiana contro la Roma: chi ci sarà in panchina?