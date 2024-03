Olanda, Reijnders migliore in campo contro la Scozia: "L'assist a Malen è stato bello, ma il gol è stato ancora più bello"

vedi letture

Secondo ESPN NL, Tijjani Reijnders è stato il migliore in campo nell'Olanda che ieri sera ha battuto 4-0 la Scozia in amichevole. Il centrocampista del Milan è sceso in campo dal primo minuto ed è stato decisivo prima con il gol che ha aperto le marcature (splendido destro da fuori area che si è insaccato quasi all'incrocio) e poi con un assist al bacio per la rete di Malen (perfetto passaggio filtrante in area).

Nel post-partita, Reijnders ha dichiarato: "Nel primo tempo abbiamo perso troppo velocemente il possesso del pallone, il che non permette di avere tranquillità nel gioco. Erano principalmente errori personali. Anche io ho perso palloni stupidi. Gol e assist? Ho visto Malen correre e ho visto molto spazio per metterlo in porta. Quel passaggio è stato bello, ma il gol è stato ancora più bello".