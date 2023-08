Olorunleke: "Non so se il Milan riuscirà a supportare contemporaneamente Chuwkeuze e Leao... Molto dipende da Pioli"

vedi letture

Mathew Olorunleke è oggi allenatore che gestisce in Nigeria 12 academy a cui sono iscritti oltre 1200 giovani calciatori. Ex difensore, ha costruito la sua carriera in Italia vestendo tra le altre le maglie di Reggiana, Messina, Catanzaro e Juve Stabia. Con lui TMW ha fatto il punto sui migliori calciatori nigeriani presenti oggi in Serie A, tra cui Chukwueze: "Chuk a livello tecnico e nell'uno contro uno è fortissimo. Ma c'è un problema a livello di equilibrio, non so se il Milan riesce a supportare contemporaneamente lui e Leao perché il rischio è quello di ritrovarsi con una squadra sbilanciata.

Leao ci ha messo anni per capire cos'è il calcio italiano e lui oggi si ritrova a dover fare ciò che Leao ha fatto 3-4 anni fa. Se questo ragazzo arriva e fa benissimo come Lookman allora funziona, ma molto dipenderà dall'allenatore. Uno contro uno partendo dalla destra è micidiale, come Leao a sinistra. Pioli è un allenatore navigato, deve essere gestito bene a livello tattico perché il campionato italiano è molto difficile".