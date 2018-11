Olympiacos, Martins: "Siamo pronti. Qualificazione si deciderà col Milan"

Mentre il Milan cercherà di giocarsi le proprie chance di qualificazione nel match di San Siro contro il Dudelange, l'Olympiacos affronterà il Betis per cercare di strappare un pass per i sedicesimi di finale. "Come abbiamo detto fin dall'inizio della stagione - spiega in conferenza stampa il tecnico dei greci Pedro Martis - la qualificazione per i sedicesimi di Europa League è un grande obiettivo, una nostra grande ambizione. Dovremo mantenere la tensione, la forza, il coraggio e la passione che abbiamo messo in campo nelle ultime gare di campionato. Siamo pronti ad una gara molto complicata, consapevoli che la qualificazione probabilmente si deciderà all'ultima giornata contro il Milan. Noi però siamo pronti a combattere".