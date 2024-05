live mn Gilardino in conferenza: "L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, il Milan un campionato strepitoso: va riconosciuto a Pioli. Io sono stato qui: è una piazza esigente e si deve sempre vincere"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è presente in conferenza stampa per commentare la sfida tra Milan e Genoa, valida per la 35esima giornata di Serie A e terminata 3-3.

Qual è il segreto di questa squadra?

"Grande umiltà, grande voglia di migliorarsi: è questo il dna della squadra. Abbiamo acquisito questo tipo di caratteristiche durante la stagione, maturità in determinati giocatori e determinate zone del campo. Stasera bisogna dare atto che eravamo senza sette giocatori importanti e bisogna dare atto a chi ha giocato perché hanno fatto qualcosa di straordinario".

MN - Una salvezza raggiunta presto, quindi l'obiettivo dell'anno prossimo sarà migliorarsi e puntare più in alto?

"Per quello che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto qualcosa di importante. Il pensiero è di ripartire riconfermando tutto ciò che di buono abbiamo fatto quest'anno, perché non è mai facile ripetersi. Bisogna tenere i piedi ben fissi per terra. Il primo obiettivo saranno i 40 punti. Poi bisogna migliorare nei singoli e nell'obiettivo. Poi i tifosi genoani sono incredibili e con loro bisogna essere realisti e dirgli la realtà: da parte mia e della società l'ambizione non mancherà mai, ma dobbiamo partire con i piedi per terra ripartendo da ciò che di buono abbiamo fatto quest'anno".

MN - Lei è stato qui da giocatore: come commenta il clima di San Siro?

"Io credo che mister Pioli abbia fatto qualcosa di straordinario in questi anni. Più o meno il Milan ha fatto gli stessi punti dello Scudetto, poi l'Inter ha fatto qualcosa di straordinario e il Milan, comunque, qualcosa di strepitoso. Io ci sono stato qui: è una piazza esigente e si deve sempre vincere. Coltivare ciò non è mai semplice. Poi per me va riconosciuto ciò che mister Pioli e la squadra hanno fatto in questi anni".

Di cosa vai più fiero?

"Di essere cresciuto assieme a loro. La realtà dice che non siamo mai stati nella zona pericolosa. Abbiamo sì avuto delle interruzioni durante la stagione, ma che ci sono servite per crescere e maturare, tenendo comunque la testa fuori dall'acqua per diverso tempo. E questo ci ha fatto migliorare".

Oggi un gol e mezzo di Retegui...

"Mi arrabbio quando gli attaccanti non tengono palla perché sono fondamentali: quando ci siamo appoggiati su Retegui e Ekuban tenevamo bene. Gli attaccati fanno giocare bene le squadre".