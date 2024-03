Padovan: "Il Milan ha blindato il posto Champions, ma la Juve non è così lontana"

In merito alla prossima sfida dei rossoneri di Stefano Pioli in programma sabato sera al "Franchi" Contro la Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport, il giornalista, scrittore e opinionista sportivo, Giancarlo Padovan: queste le sue dichiarazioni.

Posto Champions blindato: "Il Milan affronterà sabato sera la Fiorentina, sarà una partita difficile per tanti motivi, ma i rossoneri hanno ormai blindato il posto Champions, anche se mancano ancora un po' di partite e la Juventus non è così lontana. La Viola può e deve giocarsi qualcosa di importante in questa stagione, il Milan sta molto bene, mancherà Theo, che è uno dei giocatori più importanti di questa squadra".