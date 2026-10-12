Pagelle Gazzetta: Rabiot il migliore, Chukwueze sbaglia troppo

Adrien Rabiot, autore dell'unico gol del Milan, è stato il migliore in campo contro il Sassuolo. Negativa invece la prestazione di Samuel Chukwueze

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, all'indomani dell'1-1 del Milan contro il Sassuolo, il voto più alto nelle file rossonere è stato da ad Adrien Rabiot, autore dell'unica rete milanista. Il centrocampista francese, che ha già segnato tre gol in questa stagione, si è meritato un bel 7 e questo giudizio: "In coppia con Musah è più arretrato rispetto a inizio stagione, poi da trequartista sorprende Muric con una sassata che sveglia il Milan. Ma non basta". Buona prestazione anche di Mike Maignan che ha preso 6,5.

Sufficienza piena (6) per Gila, Pavlvoci, Musah, Moreira, Pulisic, De Winter, Modric e Cisse, mezzo voto in meno invece per Estupinan e Ramos. Il peggiore in campo nel Milan è stato Samuel Chukwueze, il quale ha preso 5: "Potrebbe dedicarsi di più ai rifornimenti per le punte, visto che ha copertura, ma gli esce solo un buon cross. Ha la chance del 2-1, fallita" ha scritto la Rosea.

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)