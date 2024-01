Palladino crede in Colombo: "Sarà il nostro acquisto di gennaio. E su Maldini..."

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della sfida che i brianzoli giocheranno domani contro l'Empoli in Toscana. Nella rosa della squadra biancorossa, ora, militano ben due giocatori in prestito dal Milan e cresciuti nel settore giovanile rossonero: Lorenzo Colombo, arrivato in estate, e Daniel Maldini, arrivato pochi giorni fa dopo aver trascorso la prima parte di stagione proprio all'Empoli.

Queste le parole di Palladino su Colombo e Maldini: "Colombo nelle ultime due settimane l'ho visto alla grande, sarà lui il nostro acquisto di gennaio, credo molto in lui. Daniel Maldini si è allenato bene, ha bisogno di continuità, ma è già dentro gli schemi della squadra".