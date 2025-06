Pellegatti: "Credo che a livello tecnico Leao non sia così lontano da Yamal"

Sul proprio canale YouTube, Luca Serafini e Carlo Pellegatti hanno discusso a lungo del futuro del Milan, affrontando numerosi temi caldi che tengono banco tra i tifosi rossoneri. Dal possibile destino di Rafael Leao alle idee e mosse di Massimiliano Allegri, i due giornalisti hanno analizzato scenari, ipotesi e strategie della dirigenza in vista della prossima stagione. Un confronto ricco di spunti e riflessioni che alimenta il dibattito sul Milan che verrà.

Pellegatti ammette

"Allegri con Leao ha una sfida che vuole vincere, fino ad ora non l'ha vinta nessuno, forse Pioli nell'anno dello scudetto, ma per il resto Rafa è uno che si accende e vince da solo, quando vuole lui. In pochi l'hanno fatto migliorare. Tecnicamente Leao non può essere lontano da Yamal, secondo me..".