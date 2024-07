Pellegatti: "Se Dovbyk andasse alla Roma per 30/35 milioni mi cadrebbero un po’ le braccia. A questa cifra perchè non lo abbiamo preso noi?"

In merito alla stretta attualità che orbita intorno al mondo Milan, è intervenuto così il noto giornalista ed opinionista sportivo Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni relative alla questione attacco dopo l’acquisto di Morata, e quella critica su Dovbyk-Roma..

Pellegatti a Radio Rossonera: "Se Dovbyk andasse alla Roma per 30/35 mi cadrebbero un po’ le braccia, un centravanti comunque forte e di prospettiva… se va per quella cifra mi chiedo perchè non lo abbiamo preso noi? un conto avessero speso 60 milioni non avrei avuto rimpianti. Diciamo che prendiamo giocatori funzionali ma che non fanno sognare inizialmente come Pavlovic o Fofana“.