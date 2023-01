Pioli a DAZN: "Facciamo fatica a livello tattico, se dovessimo cambiare qualcosa ci faremo trovare pronti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta con il Sassuolo: "Dopo la partita con la Roma ci siamo bloccati, facciamo fatica a livello tattico e dovrò lavorare su tante situazioni e in tante direzioni"

Su cosa non ha funzionato: "Ero convinto nell'intervallo che si potesse riprende la partita. Abbiamo creato tanto, ma è chiaro che entrare in campo e subire il rigore diventa più fiddicile. Dobbiamo fare qualcosa di diverso e adesso tocca a me: ci sono state prestazioni sotto le nostre capacità. Tutto che ha funzionato negli ultimi anni, ora fatica a funzionare. Questi momenti difficili si superano assieme e lavorando".

Su un possibile ritiro: "Sono decisioni che prenderò, cercando di capire il momento. Non credo che oggi si vincerà o perderà il derby se dovessimo andare in ritiro, ascolterò e vedrò le sensazioni, poi prenderemo le dicisioni migliori. Nessuno voleva perdere così, ma le ultime prestazioni non ci rendono felici e dobbiamo reagire. Ora non dobbiamo smettere di crederci, ma mettersi a fare melgio e risalire: l'obiettivo è quello di entrare in Champions, giocare gli ottavi".

Sulle scelte dei titolari: "Quando le ho fatte credevo fossero quelle giuste, ma a bocce ferme è difficile fare queste valutazioni".

Sul momento negativo: "Io devo fare qualcosa per evitare questo, ma veniamo da tre settimane pesanti. Il gol di Giroud è stata una liberazione, ma poi è stato annullato. Eravamo convinti di riprenderla, poi il rigore dopo la disattenzione ha complicato. Se dovremo cambiare qualcosa a livello tattico ci faremo trovare pronti, ma credo che abbiamo la possibilità di riprenderci. Da due anni a questa parte non abbiamo mai avuto un periodo così difficile. Questa sconfitta riconduce a quella di Bergamo, ma ci aiutò per ripartire. Sono momenti che nessuno vorrebbe mai vivere, ma bisogna superarle e per farlo bisogna lavorare meglio".