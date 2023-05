Pioli a Milan TV: "Siamo pronti per una partita di alto livello. Rafa sta meglio, domani prova a forzare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla vigilia della Semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter, mister Stefano Pioli ha presentato la sfida ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “È una bella vigilia, una bella vigilia che la squadra ha vissuto con entusiasmo e di pari passo con concentrazione, sappiamo che dovevamo preparare al meglio questa partita, l’abbiamo fatto, e adesso dobbiamo solo stare tranquilli fino a domani sera e mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Gli altri Euroderby: “Sono passati 20 anni e quindi in 20 anni sono cambiate anche tante cose. Sono cambiati soprattutto i giocatori e le personalità dei giocatori, quindi è giusto sapere che Paolo (Maldini, ndr) e i suoi compagni hanno vissuto quei momenti ma è altrettanto vero che noi abbiamo il nostro modo, un approccio diverso. Come facciamo a nascondere l’importanza di questa partita? La affrontiamo con grande motivazione, con entusiasmo e con la serenità giusta di chi sa che sta bene e che farà di tutto per fare il meglio possibile”.

Un’altra sfida contro l’Inter: “È vero che sarà la quarta partita quest’anno, ne giocheremo cinque, ma queste sono partite diverse. Non si può prendere tanto spunto dai derby precedenti, quelli che abbiamo fatto bene e quelli che abbiamo fatto male, anche perché sappiamo benissimo che abbiamo vissuto un momento in cui purtroppo non eravamo così precisi. Adesso siamo sicuramente pronti per giocare una partita di così alto livello. Poi per le chiavi tattiche è ovvio che abbiamo il nostro piano, la nostra strategia di come vogliamo costruire, di come vogliamo attaccare, di come vogliamo difendere. Poi ci sono gli avversari che ci costringeranno a fare le scelte in campo e sarà la velocità, l’intuizione e la reazione alle mosse dell’avversario che possono fare la differenza”.

Come sta Leao? “Rafa sta meglio, oggi ha svolto un allenamento che era previsto sul dritto, domani mattina proverà invece a forzare per capire se c’è la possibilità o meno di giocare domani sera”.