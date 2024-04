Pioli: "Il fatto che sia l'Inter a vincere fa la differenza. E così i nostri errori e limiti vengono rimarcati ancora di più"

vedi letture

Lunedì il Milan ha perso il derby e l'Inter ha festeggiato lo scudetto. In merito alla rivalità con i nerazzurri, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa:

La semifinale di Champions League dell'anno scorso viene troppo sottovalutata? "Credo che sia stato un errore sottovalutare il cammino nella scorsa Champions League, non so da cosa sia dipeso. Se abbiamo sbagliato noi o io a comunicare. Ma inutile nascondersi, il fatto che a vincere lo scudetto sia l'Inter, il fatto che ad eliminarci sia stata l'Inter per tutto il nostro ambiente è quello che fa la differenza. Fino a qualche anno fa, quando il Milan arrivava quinto, sesto, quarto, terzo o secondo e vinceva la Juve tutto sommato il Milan ha fatto quello che doveva fare. Ora sono i nostri rivali che vanno a vincere e i nostri errori e limiti vengono rimarcati ancora di più.

Se vogliamo alzare il livello dobbiamo imparare ad avere le spalle larghe, ad essere ancora più continui, ad essere più solidi e giocare meglio, a fare tutto quelle cose che l'Inter è riuscita a fare e noi no. Se abbiamo 17 punti in meno...".