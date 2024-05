Marcolin: "Leao deve capire che oggi vivere per fare gol è meglio che vivere per fare il numero"

Rafa Leao, sostituito al minuto 68 di Milan-Genoa da Stefano Pioli, lasciando il campo ha imboccato direttamente la via degli spogliatoi, uscendo tra un mix di fischi e applausi. Dario Marcolin su DAZN parla così del portoghese: “Pioli ha detto che stava entrando poco in area. Tanta gente ha battuto le mani e tanta gente ha fischiato, direi un 50 e 50. Anche la gente è combattuta. Leao non ha fatto una grande prestazione, nel primo tempo a sprazzi ha fatto qualcosa di importante. Nel secondo tempo si è visto meno, ha fatto un po’ di confusione. Lui è molto bravo ad andare nell’uno contro uno, oggi non l’abbiamo vista questa cosa, l’ha fatto Chukwueze più di lui”.

Lo step successivo: “Poi per essere forti, grandi ed essere un numero 10 devi essere continuo. Il problema di Leao non è la tecnica, non è la fisicità, è la continuità. Deve capire che oggi vivere per fare gol è meglio che vivere per fare il numero, lo spunto. Deve essere più prolifico ed essere più presente in tante partite”.