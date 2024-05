Gentile: "Questo finale di stagione del Milan è assolutamente comprensibile perché..."

vedi letture

Nel post partita di MIlan-Genoa, durante il programma di SkySport 24 'Campo Aperto', il giornalista Riccardo Gentile ha commentato il delicato momento che sta attraversando la formazione di Stefano Pioli in stagione, compiendo anche un'analisi su quello che è stato il ciclo milanista dell'allenatore emiliano. Queste le sue dichiarazioni.

"Parliamo sempre di una squadra che secondo me ha disputato un buon campionato, perché alla fine la classifica parla chiaro ed io credo che il Milan, nel corso del trienno, abbia lavorato molto bene. C'è questo finale di stagione, sicuramente un po' deludente, però ricordiamo che nel girone di Champions il Milan viene eliminato da due squadre che stanno giocando le semifinali. In Europa League è stato eliminato dalla Roma che ultimamente in Europa non è che sia una squadra qualunque, e questo finale di stagione è assolutamente comprensibile. La stagione del Milan è finita. Possiamo poi discutere sulla non professionalità, sulla voglia che c'è adesso in campo di dare tutto in partita per il Milan che contano poco, diciamoci la verità. Però non è che mi aspettassi una chiusura, soprattutto considerando che anche i sassi sanno che dalla prossima stagione ci sarà un altro allenatore".