Pulisic: "Il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area"

vedi letture

Christian Pulisic, capitano della nazionale USA, è stato intervistato da CBS al termine della finale di Concacaf Nations League vinta dagli States contro il Messico per 2-0. Queste le dichiarazioni del numero 11 del Milan.

Come stai, cosa provi dopo questa vittoria? “Sto alla grande, sono davvero felice di essere qui. Che posso dire? Incredibile”.

Le differenze tra giocare a destra e a sinistra:

“Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Ma continuo a preferire giocare sulla sinistra per come posso rientrare sul destro, ma devo ammettere che ho imparato un sacco, il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo”.