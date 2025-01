Quattro società di Serie C penalizzate in classifica: una nel girone del Milan Futuro

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Taranto (Girone C di Serie C) e con 6 punti di penalizzazione la Turris Calcio (Girone C di Serie C). Il TFN ha inoltre sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Novara (Girone A di Serie C) e il Rimini (Girone B di Serie C).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. lo scorso 31 dicembre per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Di seguito le classifiche aggiornate dei tre gironi:

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 62

Vicenza 56

Feralpisalò 45

Atalanta U23 40

Trento 37

AlbinoLeffe 35

Alcione Milano 35

Novara 34**

Lumezzane 34

Renate 34

Virtus Verona 30

Giana Erminio 30

Arzignano Valchiampo 28

Pergolettese 27

Pro Vercelli 27

Lecco 26

Triestina 20*

Caldiero Terme 19

Pro Patri a18

Union Clodiense 15

* un punto di penalizzazione

** due punti di penalizzazione

CLASSIFICA GIRONE B

Virtus Entella 53

Ternana 48*

Torres 46

Pescara 43

Vis Pesaro 42

Arezzo 39

Pineto 35

Pianese 32

Rimini 30*

Gubbio 29

Carpi 29

Perugia 28

Campobasso 27

Ascoli 27

Pontedera 27

SPAL 24**

Lucchese 23

Milan Futuro 19

Sestri Levante 18

Legnago Salus 15

* due punti di penalizzazione

** tre punti di penalizzazione

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 47

Benevento 45

Audace Cerignola 45

Avellino 43

Potenza 42

Crotone 40

Catania 35*

Picerno 34

Trapani 32

Sorrento 31

Team Altamura 31

Giugliano 31

Juventus Next Gen 30

Foggia 29

Cavese 28

Latina 26

Casertana 24

Messina 20

Turris 6**

Taranto -6***

* un punto di penalizzazione

** undici punti di penalizzazione

*** sedici punti di penalizzazione