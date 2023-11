Questa sera in campo il PSG per il big match con il Monaco. Diversi indisponibili per Luis Enrique

vedi letture

Questa sera, alle 21:00, al Parco dei Principi andrà in scena la tredicesima giornata di Ligue 1 con il big match tra PSG e Monaco. I parigini vogliono staccare proprio gli ospiti, così da portarsi a +6 punti. Per la squadra di Luis Enrique, però, non sarà facile. Ci saranno diversi assenti per la sfida di questa sera, tra cui Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Sergio Rico e Marquinhos, uscito anzitempo dalla sfida in nazionale con l'Argentina.

Da valutare anche le condizioni di Marco Asensio, arrivato questa estate a paramentro zero ed ex obiettivo dei rossoneri proprio come occasione in scadenza di contratto. Il PSG ragionerà anche sulla partita di Champions League contro il Newcastle, che completerà il quinto turno della fase a gironi, con il Milan che ospiterà il Borussia Dortmund a San Siro. Saranno match importanti per le sorti del girone, dove tutto è ancora aperto.