Ravezzani: "Se proprio non vuoi Conte, allora prendi subito Sarri..."

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è già espresso in questi giorni sul tema del nuovo allenatore del Milan sul proprio profilo X. Il giornalista si è espresso più volte a favore di un Antonio Conte piuttosto che di un profilo come Julen Lopetegui che sembra invece quello su cui è orientato il club nelle ultime ore. Già questa mattina Ravezzani aveva commentato: "Il capitale essenziale di cui deve disporre un allenatore nuovo è la credibilità. Se ti chiami Conte e perdi le prime 3 partite l’ambiente interno ed esterni resta sereno e ti aspetta. Se ti chiami Lopetegui viene giù il mondo. Questo è il vero rischio".

Pochi minuti fa, Ravezzani è ritornato sull'argomento: "Se proprio non vuoi Conte (e possono esserci anche buone ragioni per non volerlo) allora prendi subito Sarri, che ha le sue controindicazioni, ma almeno non è una scommessa"