Reijnders: "Gap con Juve e Napoli non così grande. Dobbiamo lavorare, nulla arriva gratis"

Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset ieri a margine dell'evento BMW x AC Milan a Malpensa. Le sue dichiarazioni pubblicata oggi sul sito web dell'emittente televisiva.

Sulla sua condizione: "Non sono stanco, adesso ho abbastanza energia per fortuna. Do ascolto i bisogni del mio corpo: in questo momento mi sento bene"

Sul momento del Milan e il calendario complicato: "Sì ovviamente vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo stare uniti: c'è un sacco di energia in questo gruppo, ci sono tanti match da giocare. Ma abbiamo questa energia e dobbiamo portarla in campo in queste partite"

Sul suo ruolo: "Il centrocampista numero 8 è il mio ruolo preferito ma alla fine anche come 10 posso trovare i miei spazi e le mie giocate. Per me non importa davvero da dove parto"

Sulla corsa verso il titolo: "Siamo il Milan. Vogliamo ovviamente vincere lo Scudetto: è un obiettivo ogni stagione. Dobbiamo lavorare duramente insieme perché nulla arriva gratis. Juve e Napoli stanno facendo molto bene ma il gap tra noi e loro non è così grande: e nelle partite che giocheremo contro di loro dovremo dimostrare di saper tornare sulla strada giusta".