Reijnders: "Viaggio bellissimo in Australia. So quanto siano importanti queste trasferte per il Milan"

Tijjani Reijnders è pronto per unirsi alla nazionale olandese per gli Europei che inizieranno tra una settimana in Germania. Il centrocampista è reduce dalla trasferta in Australia con il Milan e per questo il ct Koeman gli ha dato qualche giorno di riposo per riprendersi dal lungo viaggio. Ai microfoni del De Telegraaf, il giocatore rossonero ha dichiarato: "All’inizio ho pensato: è grave? Ma il club non doveva consegnare i suoi giocatori alle federazioni nazionali prima del 3 giugno e noi dovevamo semplicemente adattarci. Devi accettare cose che non puoi cambiare. Inoltre mi rendo conto che questo tipo di trasferte sono importanti per il Milan dal punto di vista promozionale e finanziario. Alla fine è stato un viaggio bellissimo, durante il quale abbiamo vissuto cose bellissime. 56.000 persone hanno assistito alla partita contro l'AS Roma a Perth. Non è una cosa normale. E quando vedi i koala e i canguri? E' un ricordo che porto con me".

Reijnders ha poi parlato del lungo viaggio: "Per avere il minor disagio possibile durante il viaggio, ho mantenuto il ritmo europeo in termini di tempo. Di conseguenza, non ho sofferto di jet lag al ritorno”. Il centrocampista olandese si è detto poi contento dei giorni di riposo extra ricevuti dal ct Koeman. “Questo mi ha permesso di riprendermi per un po’, perché volare per 24 ore richiede energia”.