Relevo - Betis, Valencia e diversi agenti presenti ieri sera a San Siro per Milan-PSG

vedi letture

Oltre che di tifosi, ieri sera San Siro era pieno anche di tanti addetti ai lavori per assistere al match tra Milan e PSG: come riferisce Relevo, sugli spalti dello stadio milanese, per esempio, erano presenti gli esponenti di Betis Siviglia e Valencia, così come c'erano in tribuna diversi agenti sportivi.