Anche il leggendario capitano del Milan Baresi ha un messaggio per Giroud

A margine dell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV nella quale Olivier Giroud ha annunciato il suo addio al Milan al termine della stagione, anche lo storico capitano dei rossoneri Franco Baresi ha deciso di omaggiare di un saluto l'attaccante francese sui propri canali social.

Baresi ha infatti postato nelle proprie stories una foto che ritrae Giroud di spalle, quasi a voler far vedere a posta la maglia numero 9, con in sfondo la scritta 'Merci Oliver'. Per completezza, però, la leggenda rossonera ci ha anche tenuto a scrivere "Buona fortuna per il tuo futuro", completando così un quadretto emozionante.