Repubblica: "Derby da sliding doors: per Pioli e De Rossi il futuro è alle porte"

vedi letture

"Derby da sliding doors: per Pioli e De Rossi il futuro è alle porte": titola così questa mattina Repubblica in vista di Roma-Milan di questa sera valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Se per il giallorosso la conferma in panchina è stata annunciata questa mattina, per il tecnico rossonero il discorso è ancora aperto e dipenderà molto sia dalla sfida di stasera che dal derby di lunedì contro l'Inter.

Queste le probabili formazioni di Roma e Milan:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.