Arriva il primo addio ufficiale al Milan: maggio sarà l'ultimo mese in rossonero per Kjaer

In estate il Milan non farà rivoluzioni dal punto di vista della rosa, ma certamente qualcosa cambierà con alcuni addii importanti. Nella giornata di ieri, a tal proposito, è arrivata la prima 'ufficialità': a vivere l'ultimo mese in rossonero prima di lasciare Milano sarà Simon Kjaer, difensore danese classe 1989 al Milan dal gennaio 2020.

Le parole dell'agente

"Il contratto scade quest'estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c'è alcun dramma. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si è realizzato nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite". Parole di Mikkel Beck, agente del difensore danese, a bold.dk, sul futuro del suo assistito.

La normalità delle cose

Si è, insomma, giunti alla naturale fine di un rapporto. Semplicemente, proprio come dice Bekk, c'è un momento per ogni cosa. Ed è arrivato il momento, in modo naturale, che Simon Kjaer ed il Milan si separino. La condizione fisica del difensore la causa principale, con la rosa rossonera che ha bisogno di un rinnovamento nel reparto difensivo che, senza ombra di dubbio, sarà operato in estate con l'arrivo di almeno un nuovo difensore centrale.