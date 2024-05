ufficiale Origi, che flop al Forest. Non viene riscattato e fa ritorno al Milan

Divock Origi torna al Milan. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Nottingham Forest ha comunicato che l'attaccante belga lascerà il club alla naturale scadenza del prestito. Origi tornerà quindi in rossonero, essendo vincolato da un contratto fino al 2026. Quasi sicuramente la punta, fuori dai piani societari, sarà rimesso sul mercato. Il Forest ha comunicato che anche altri quattro giocatori in prestito saluteranno il club: Giovanni Reyna, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel, e Rodrigo Ribeiro.

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime otto partite. E nelle quattro finali, compresa quella decisiva per la salvezza, non entra nemmeno in campo. Osserva a Burnley i suoi vincere la sfida decisiva che tiene la squadra in Premier League. Il bilancio è assolutamente fallimentare: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup. Tutto questo in 22 presenze. Origi si era trasferito a Nottingham nell'ultimo giorno disponibile della finestra estiva di mercato, con gli inglesi che si erano riservati un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Che non è stato esercitato.