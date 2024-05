Sport Mediaset - Milan-Fonseca, avanti tutta. De Zerbi si sgonfia, Pioli in pole per il Napoli

Nel consueto punto di Sport Mediaset sulle manovre Milan ci sono novità riguardanti la panchina. Avanti tutta per Paulo Fonseca, con indizi social che arrivano dalla Francia dove hanno pizzicato il tecnico portoghese in un noto negozio di bricolage con scatoloni che lasciano intendere un trasloco. Il tecnico 50enne ha detto no al Marsiglia che si sta infatti orientando ora su altri profili, come Matias Almeyda, attualmente all'AEK Atene e Sergio Conceiçao che a breve scioglierà le sue riserve al Porto. L'alternativa a Fonseca resta Mark van Bommel ma il lusitano appare ampiamente davanti.

E De Zerbi? Dopo il divorzio dal Brighton il tecnico italiano aspetta che il Milan possa cambiare idea e dirottarsi su di lui ma è una pista che sembra sgonfiarsi sempre più. Da tenere d'occhio su quest'ultimo il Napoli: attualmente non c'è una trattativa vera e propria ma potrebbero esserci contatti, considerando le difficoltà per arrivare ad Antonio Conte, sia per motivi di ingaggio che di costruzione della rosa. Gasperini è un altro nome in lizza ma servirà aspettare la finale di Europa League mentre in pole position per i partenopei c'è Stefano Pioli.