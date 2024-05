Sesko, entro 2 settimane si decide il suo futuro. Che non sarà però al Milan

Il Milan può depennare dalla lista della spesa Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno non vestirà di rossonero, troppo alta la clausola rescissoria del Lipsia, troppo forte la concorrenza dalla Premier League. Eppure le visite degli agenti a Milano poco più di 10 giorni fa avevano illuso che l'affare potesse andare in porto. Del resto il giocatore era un profilo perfetto per la filosofia RedBird: giovane, di talento, destinato a valere più del valore attuale di mercato. E per caratteristiche fisiche il più adatto fra gli altri nomi sondati a rivestire il ruolo di successore di Olivier Giroud.

Succede però che la clausola rescissoria di 50 milioni, con il Lipsia tornato in Champions League alla fine di questa stagione, è salita fino a 65 milioni. Troppo anche per chi come i rossoneri ha nel centravanti l'obiettivo principale. Una cifra che non tiene conto delle commissioni, comunque non certo basse e dell'ingaggio. Su quest'ultimo parametro c'è poco da fare, considerando la concorrenza. L'Arsenal ma soprattutto il Chelsea hanno messo gli occhi sullo sloveno. In particolar modo, i blues proseguono il loro mercato selvaggio sui giocatori Under 23, a costo anche di pagarli cifre sulla carta spropositate. È la filosofia di Todd Boehly che nell'immediato magari non sta pagando ma chissà in futuro. Al netto delle tasse Sesko attualmente percepisce 2 milioni di euro, cifra che verrà considerevolmente adeguata al rialzo. E non è detto che non sia proprio il Lipsia, attuale detentore del suo cartellino, ad avere la meglio. I tedeschi stanno puntando al rinnovo di contratto, consapevoli che i 65 milioni di oggi potranno diventare magari 100 fra una o due stagioni.

E pensare che ai tempi di Salisburgo, lo stesso Sesko fu proposto al Milan per una cifra evidentemente di gran lunga più contenuta. All'epoca si decise di non procedere, errore grave. A soli 20 anni al suo primo anno nella Bundesliga tedesca è riuscito a segnare 14 reti, più 2 in Champions e 2 in Coppa di Germania. In Slovenia lo considerano il talento calcistico più entusiasmante mai avuto. Beato chi se lo godrà.