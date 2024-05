Dalla Francia: Milan avanti su Fonseca, è il preferito di Moncada. Ibra spinge per Van Bommel

L'edizione odierna de L'Equipe ha fatto il punto sulla posizione di Paulo Fonseca, obiettivo principale del Milan. Nella giornata di ieri il portoghese ha incontrato il presidente del Lille, Olivier Létang per fare il punto. Da ciò che è emerso non è stata ancora presa una decisione definitiva da parte del tecnico portoghese che si sarebbe preso una settimana di tempo.

Létang vorrebbe proseguire con Fonseca, facendo leva su una Champions League da conquistare attraverso i playoff. Torneo a cui parteciperà senza dover fare spareggi il Milan, che è pertanto favorito mentre il Marsiglia non ha questa carta da giocarsi, oltre all'instabilità societaria già vista nell'ultima stagione. Non a caso l'OM si sta spostando su altri profili, come Almeyda e Conceiçao con quest'ultimo che però cerca un club più di alto livello.

Sempre L'Equipe sottolinea come Fonseca sia il preferito di Geoffrey Moncada ma non quello di Zlatan Ibrahimovic, che spingerebbe per Mark van Bommel. Il vincitore di questo duello sancirà il destino dell'allenatore lusitano, col Lille alla finestra.