TMW Radio - Marchetti: "Bisogna capire cosa succederà con Zirkzee, anche se lì il Bologna è spettatore perché ha una clausola"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Che indicazioni ci sono su Thiago Motta e sul futuro della Juventus?

“Su Thiago Motta ci sono pochi dubbi, i residui di dubbio sono legati all’incontro con Saputo che ancora non c’è stato. Tutta la dirigenza del Bologna ha detto chiaramente di voler incatenare Motta, ma da tutte le indicazioni avute e dalle sfumature delle dichiarazioni dei diretti interessati si va verso il passaggio di Motta alla Juventus. Quando dice che si deve pensare solo alla festa fa capire che non rimarrà a Bologna, se fosse convinto di rimanere lo poteva annunciare ieri. Se non dovesse rimanere è chiaro che la Juventus sia la destinazione assegnata. Sarebbe veramente una sorpresa se non dovesse andare come tutto sembra tracciato. Non possiamo però pensare che a Bologna ora venderanno tutti, il Bologna è una società seria e solida. Saputo è un imprenditore capace, non si andrà incontro a uno smantellamento. Sono convinto che il Bologna farà di tutto per trattenere Thiago Motta, Calafiori e capire cosa succederà con Zirkzee, anche se lì è spettatore perché ha una clausola. È giusto che il Bologna venga considerato come la realtà importante che ha dimostrato di essere. Per Thiago Motta credo che una decisione verrà presa nel giro di 48 ore. Io credo che la Juve abbia messo gli occhi soprattutto su Calafiori, ancor più che su Zirkzee. Alla Juve serve un difensore e Calafiori può fare sia il centrale che il terzino sinistro. La partita di ieri è stata la foto della stagione delle due squadre. Un Bologna favoloso per 70 minuti, una Juve pessima per un’ora, poi c’è stato il cambio di mentalità e di modulo e sono arrivate anche delle indicazioni importanti per il futuro, dal tridente a Milik. Si faranno poi valutazioni importanti su giocatori come Vlahovic, non tanto per un discorso tecnico ma economico visto lo scalino economico che ci sarà in estate con un aumento di ingaggio superiore agli undici milioni all’anno. Il lavoro in casa Juventus non sarà banale”.