Trevisani: "Quest'anno il Milan nei big match è sempre stato abbandonato dai tutti i giocatori migliori"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan soffermandosi in modo particolare sulle colpe che dovrebbero essere attribuite ai giocatori rossoneri per gli scarsi risultati ottenuti in questa stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan nei big match, tranne Milan-PSG, è sembre stato accannato, abbandonato, ammollato, da tutti i giocatori migliori. Giroud si mangia il rigore contro il Borussia Dortmund e non ha praticamente mai segnato a parte che con il PSG. Leao, che resta quello che pure quanto fa male porta il rosso a Celik e fa l'assist a Gabbia, quindi Leao lo toglierei da questo discorso perché è la vita. Sono tutti gli altri. Pulisic ragazzi, che è forte, che è un bravo ragazzo, che l'ho difeso in occasione del casino con Luca Pellegrini in Lazio-Milan, però Pulisic nei big match non si è mai presentato. Non si è presentato a Torino così come all'andata con la Juve. Non si è presentato nei due derby, non si è presentato nelle partita importanti. Con la Roma non si è mai visto. Capisci che stiamo parlando di una cosa troppo importante, perché i livelli delle partite sono importanti. E ci aggiungo un altro, ma Theo? Che big match ha fatto Theo Hernandez? Quindi, nel complesso, ci sono tanti problemi nel Milan, e la valutazione che il Milan è fortissimo e che Pioli lo sta uccidendo, l'uccisione di Milan, di Pioli, lo ha portato al sceondo posto dietro una squadra che farà 100 punti o giù di lì. Quindi non c'è quest'uccisione da parte di Pioli, ma che la somma delle cose, la società così così, l'allenatore quest'anno così così e i giocatori nelle partite importanti, non così così, ma male, molto male, ha portato ad una stagione negativa del Milan. Il che non autorizza a dire che Pioli è un coglione, come viene fatto costantemente da 7/8 mesi a questa parte".