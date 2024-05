Trevisani: "Lopetegui, Fonseca, Coinceiçao: non sono sicuro siano meglio di Pioli. Conte? Klopp? Serve uno che sia una garanzia"

Riccardo Trevisani è intervenuto ieri nel corso della trasmissione Mediaset "Pressing" parlando delle possibilità del Milan lato allenatori, in vista di quello che sembra profilarsi, il quasi annunciato saluto a Pioli. Ecco le sue parole: "Se perdi Pioli, che in quattro anni ha fatto secondo, quinto, primo, secondo, che difficilmente saranno i risultati che farà il Milan nei prossimi quattro anni, devi prendere un allenatore... Conte? Klopp? Non so, uno che sia una garanzia".

Trevisani continua: "Se devi prendere un altro allenatore che può avere lo status di Pioli quando è arrivato al Milan, un Lopetegui, un Fonseca, un Coinceiçao, è tutta roba simile a Pioli secondo me, io non sicuro che sia meglio. Io mi aspetto che il Milan si presenti con l'allenatore forte, poi si vedrà".

"De Zerbi o Fonseca?

"Fonseca è un buon allenatore, ma i milanisti vogliono qualcosa in più: o un vincente o uno che li faccia sognare. Quindi tra i due direi De Zerbi che fa giocare molto bene le sue squadre. E' vero che è anche uno che divide, ma se vuoi fare un'impresa è più facile farla con De Zerbi che con Fonseca. Anche come scelta De Zerbi sarebbe migliore rispetto a Fonseca che non dà ai tifosi quelle garanzie che in questo momento vorrebbero. E' vero che Pioli non ha avuto una stagione straordinaria, ma i quattro anni di Pioli hanno portato grandi risultati".