TMW Radio - Orlando: "Con 2-3 innesti il Milan può competere in campionato e in Europa"

A parlare del turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

De Zerbi dice addio al Brighton: ora dove andrà?

"Se fossi in lui non tornerei in Italia, ma se ti chiama il Milan...Il Milan è il Milan. Se ti garantiscono un certo tipo di mercato, credo che un pensiero lo faccia. Rescindere un contratto col Brighton credo che abbia fatto anche due conti. Con 2-3 innesti il Milan può competere in campionato e in Europa. Fossi in lui ci penserei, è un'opportunità troppo importante".

Come commenta le parole di Sarri oggi anche sulla Juve che verrà?

"La Juventus ha finito un ciclo, ti chiami Juve e devi ricostruire velocemente e tornare a vincere oa essere tra i favoriti. Io credo che le basi ci siano per tornare lì ma non deve sbagliare stavolta. E deve cambiare tanto a centrocampo. Non avrà grandi disponibilità economiche ma non dovrà sbagliare, a partire dall'allenatore. Io credo che già stasera in società dicano qualcosa dopo la partita. Mi aspetto un annuncio a fine gara. Per me comunque con la Coppa Italia l'ha salvata la stagione Allegri, così come con la qualificazione Champions".