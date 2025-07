Corvino su Camarda: "Per me la qualità non ha età"

Pantaleo Corvino, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega la situazione in merito all'attacante Krstovic. Non manca anche un commento sull'arrivo in prestito dal Milan di Francesco Camarda.

"Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo e per questo chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce”.

Su Camarda

"Dico solo una cosa: di Camarda non bisogna tenere conto dell’età. Per me la qualità non ha età”.