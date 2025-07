Dall'estero, Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto. L'annuncio ufficiale pochi minuti fa sui canali social del club portoghese. Dopo l'addio all'Ajax, il tecnico italiano ha deciso di ripartire dal Portogallo. Farioli ha firmato un contratto biennale. "Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell'FC Porto dopo aver siglato un contratto valido per le prossime due stagioni, fino al giugno 2027 - si legge nella nota del club - Nato 36 anni fa a Barga, in Toscana, ha iniziato ad allenare i portieri in tre squadre secondarie del suo paese - Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese - prima di recarsi in Medio Oriente per lavorare all'Aspire Academy e con le squadre giovanili del Qatar. Alla fine del 2017 è tornato in Italia per entrare nello staff tecnico di Roberto De Zerbi a Benevento e Sassuolo.

Nell'estate del 2020 si trasferisce in Turchia, dove debutta come responsabile del Karagümrük e dell'Alanyaspor. Nel luglio 2023 riceve un invito dal Nizza e i suoi buoni risultati nel campionato francese lo portano in Olanda. Dopo una stagione sulla panchina dell'Ajax, si trasferisce nella città dell'Invicta e assume il ruolo di allenatore dell'FC Porto". "La conferenza stampa di presentazione di Farioli, alla quale parteciperà il presidente dell'FC Porto André Villas-Boas, è prevista per le ore 12 di domani", conclude la nota. (ANSA).