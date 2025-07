Chi conosce da tempo Jashari, non ha dubbi che giocherebbe senza alcun problema col Milan a San Siro

Biagio Campisi, responsabile del settore giovanile dello Zug94, squadra in cui è cresciuto Ardon Jashari, si è così espresso a RadioRossonera sul centrocampista svizzero: “Vedendolo a Brugge e in Champions League ha giocato con tanta grinta e personalità. Per me a San siro o in qualsiasi altro stadio non avrebbe problemi, ha il giusto carattere per giocare ovunque. Vedremo come andrà la trattativa, lui è molto amico anche di Xhaka, suo compagno di Nazionale e idolo avendo le stesse origini. A Milano è un’altra cosa rispetto che giocare a Brugge, ma io penso che per come lo conosco non avrà dei problemi a farlo. io lo vedo bene con Allegri insieme ai nuovi acquisti Modric, Ricci… lui ha bisogno di qualcuno vicino che rompe il gioco essendo molto tecnico, sa impostare il gioco ed è un giocatore molto dinamico.

Puó essere il sostituto di Reijnders idealmente, un altro giocatore molto forte. Nonostante il Milan non giocherà le coppe, il fatto di giocare a San Siro e con grandi campioni come Modric può essere una spinta in più. Io personalmente nel Milan lo vedrei benissimo. Lui ama molto anche la famiglia che vive qui in Svizzera e giocare a Milano gli permetterebbe di avvicinarsi a loro”.