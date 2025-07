Il comunicato del Bayern sull'infortunio di Musiala: perone fratturato e caviglia lussata. Sarà operato

Non c'è pace per Jamal Musiala. Il trequartista tedesco aveva recuperato da poche settimane dall'infortunio al tendine del ginocchio e ora dovrà affrontare un altro lungo stop, incatenato in infermeria. L'indiscrezione lanciata dalla Germania trova conferma dal Bayern Monaco stesso, che in seguito al ko fisico del giocatore nel match contro il PSG al Mondiale per Club ha annunciato le condizioni del classe 2003 in seguito agli esami strumentali.

"Gli accertamenti effettuati dai medici del campione di Germania - si legge nel comunicato del club tedesco - hanno rivelato che il centrocampista offensivo ha riportato una frattura del perone a seguito di una lussazione alla caviglia. Il 22enne è rientrato a Monaco domenica mattina, partendo da Orlando, e sarà operato a breve". A proposito di questa tipologia di infortunio la BILD spiega come servano almeno 4-5 mesi di stop.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha dichiarato: "Questo grave infortunio e la lunga assenza rappresentano un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia importante Jamal per il nostro gioco e che ruolo centrale ricopra nella nostra squadra. Inoltre, dal punto di vista umano è una situazione estremamente amara: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà fermarsi di nuovo a lungo. Avrà da parte nostra tutto il supporto possibile. Saremo al suo fianco e lo seguiremo passo dopo passo. Non vediamo l’ora di rivederlo in campo".