Müller stupefatto da quanto ha speso il Liverpool per Wirtz

Thomas Müller, leggenda del Bayern Monaco, si è detto sorpreso e quasi incredulo per la cifra spesa dal Liverpool per acquistare Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen: ben 150 milioni di euro. A 35 anni, Müller non ha mai dovuto confrontarsi con trasferimenti di tali dimensioni, avendo giocato tutta la carriera nello stesso club; Intervistato dalla tv americana CBS Sports, il campione del mondo 2014 ha definito la cifra lontana dalla realtà: "150 milioni? È irreale. È solo un numero, ma chi può davvero capire cosa significhi questa somma?", ha commentato. "Non si può comprare Neymar con quei soldi, ma si potrebbero piantare molti alberi". Una riflessione che mette in discussione le cifre astronomiche del calcio moderno.

Nonostante il costo elevatissimo, Müller è convinto che Wirtz saprà reggere la pressione a Liverpool. "Florian si adatta ovunque. Non è solo un ottimo calciatore, ma anche molto forte mentalmente. Le aspettative saranno altissime, ma lui saprà gestirle".

Nel frattempo, Müller si prepara a chiudere un capitolo importante della sua carriera, lasciando il Bayern dopo tanti anni: non ha rinnovato il contratto e sta attualmente partecipando al Mondiale per club negli Stati Uniti, dove sabato affronterà il Paris Saint-Germain nei quarti di finale. Una sfida che potrebbe segnare la fine di un’epoca per il club bavarese.