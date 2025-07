Bianchin: "Saelemaekers al Milan per restare, come Allegri ha detto ad alcuni tifosi della Roma incontrati in Sardegna"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo di Alexis Saelemaekers: "Alexis Saelemaekers nelle scorse ore ha subito una mutazione genetica: è tornato un giocatore del Milan. Alexis lo scorso agosto era stato "ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025" alla Roma ed eccoci, ci siamo. Torna per restare, come Max Allegri ha detto ad alcuni tifosi della Roma incontrati in Sardegna: "Resta con me al Milan". C'è da capire con quale ruolo. Due domande: titolare o riserva? terzino o esterno d'attacco?

Saelemaekers si adatta e si adatterà. Parla fiammingo, inglese, francese, italiano, ha avuto amici nei tre spogliatoi italiani frequentati. "Sono un giocatore del Milan e mi è sempre piaciuto giocare in rossonero - ha detto -. La cosa importante è trovare un progetto in cui io possa crescere e io possa giocare. Lo vedremo presto". Jimenez, Pulisic e tutti gli altri considerino la sfida aperta".

RELATIVAMENTE GIOVANE

Alexis Saelemaekers si può dire sia ancora relativamente giovane, nonostante abbia già grande esperienza nel campionato italiano. Ha giocato con il Milan, vincendo uno Scudetto con il Milan, forse inaspettato ma con pieno merito. Poi nelle ultime due stagioni è finito nel tritacarne dei prestiti. Prima in un club sulla carta inferiore come il Bologna, con cui ha conquistato un quinto posto storico per la prima qualificazione in Champions League, per il ritorno nella massima competizione dopo oltre 60 anni dall'ultima volta. Poi alla Roma, altro quinto posto - inaspettato per altri motivi, come una partenza ad handicap che rischiava però di portare una rimonta ancora più clamorosa - e la sensazione che potesse essere riscattato.

Mancato riscatto

Non è andata così. Quest'anno ha messo in fila 7 gol e 5 assist in campionato, in poche presenze, solamente 23. Un conteggio che sale fino a 32 considerando anche le varie Coppe, con altri due assist a referto. La valutazione che ne fa il Milan è di 25 milioni, ma la Roma non lo ha riscattato anche a causa del Fair Play Finanziario, particolarmente stretto con i giallorossi dopo le infrazioni degli scorsi anni.

Vice Pulisic

Così è possibile che rimanga al Milan, diventando utile a Massimiliano Allegri. Perché può fare l'esterno a tutta fascia, oppure giocare più offensivo o difensivo all'occorrenza. Nei piani della dirigenza, sarà lui il vice di Pulisic con Samuel Chukwueze sulla via della cessione non appena arriverà una offerta allettante.