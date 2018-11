Repubblica - Elliott cerca un socio, ma questo non deve allarmare i tifosi del Milan: ecco perchè

Il fondo Elliott è alla ricerca di un socio di minoranza. La notizia è stata confermata da ambienti finanziari, ma non deve allarmare i tifosi milanisti: come spiega Repubblica, oltre a qualcuno che metta fondi freschi che lo aiutino a finanziare la prossima campagna acquisti, la famiglia Singer cerca un partner che sia già inserito nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, uno che aiuti con sponsor, diritti tv internazionali e marketing. Allo stesso tempo, cedendo parte delle azioni verrà fissato anche un valore di mercato della società: se, per ipotesi, verrà ceduto il 25% per 150 milioni, significa che già così il Milan ne varrà 600. E con la crescita dei ricavi, quel valore può solo salire soprattutto se il Milan tornerà a breve in Champions.