Sesko a segno da cinque gare consecutive: il bilancio in questa stagione

Benjamin Sesko è uno degli obiettivi più chiari per l'attacco rossonero. Il giovane attaccante classe 2003 in forza al Lipsia è da tempo sul radar di Moncada e quest'estate insieme a Zirkzee potrebbe essere uno dei principali target del Diavolo. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni lo sloveno avrebbe una clausuola da 50 milioni per essere liberato dalla squadra tedesca: una situazione che il Milan, se decidesse di andare su questo profilo come crede oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe sfruttare a suo vantaggio.

Nella sua prima stagione nella Bundesliga tedesca, l'attaccante sloveno ha usato i primi mesi per ambientarsi e oggi raccoglie i frutti con un finale di stagione da urlo. Non è un caso infatti che nelle ultime cinque partite abbia sempre segnato, portando così il suo bottino di reti complessive a 16. Di queste 12 sono arrivate in Bundesliga, 2 in Champions League e 2 in DFB Pokal. In totale ha disputato 40 partite di cui solo 21 da titolare. Di seguito la striscia aperta di gare con gol in campionato in cui il Lipsia ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio:

Friburgo - Lipsia 1-4

Lipsia - Wolfsburg 3-0

Heidenheim - Lipsia 1-2

Lipsia - Dortmund 4-1

Hoffenheim - Lipsia 1-1