Riparte la protesta della Sud: "Cardinale devi vendere, vattene"

Napoli-Milan, almeno nelle intenzioni del tifo organizzato, era cominciata in modo diverso rispetto alle ultime uscite: il settore ospiti ha iniziato a cantare dal fischio d'inizio incitando la squadra, mettendo da parte la contestazione.

Non si è arrivati neanche a fine primo tempo che quanto visto in campo ha fatto cambiare nuovamente le carte in tavola: la squadra ha giocato una prima frazione disastrosa, finendo sotto di due gol. Il tifo organizzato allora ha ripreso la contestazione a suon di "Cardinale devi vendere" e "Il Milan siamo noi".