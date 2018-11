RMC SPORT - Nuno Gomes su A. Silva: "Arrivato in un momento brutto per il Milan, aveva troppe pressioni addosso"

Nuno Gomes, ex attaccante anche di Fiorentina, Benfica e della nazionale portoghese, a RMC Sport Live Show ha parlato così di Andrè Silva: "André quando gioca in Nazionale fa quasi sempre gol o gioca bene. Giocare in Italia non è mai facile, specialmente il primo anno. Lui è arrivato in un momento brutto per il Milan e su di lui c'erano troppe pressioni. In Nazionale sta facendo bene perché secondo si sente più a suo agio.