Roggi verso Fiorentina-Milan: "Milan grande squadra, la prima delle seconde. Pioli è bravissimo"

Sabato sera all'Artemio Franchi di Firenze Fiorentina e Milan scenderanno in campo per la sfida valida per la 30^ giornata di questo campionato di Serie A. Entrambe le squadre arrivano in fiducia a questo importante appuntamento, nonostante l'evento legato alla tragica ed improvvisa dipartita di Joe Barone.

Intervistato dai microfoni di Radio Firenze Viola, l'ex Fiorentina ed oggi procuratore Moreno Roggi non ha proprio toccato questo argomento, dicendo la sua sull'attualità in casa Fiorentina e non solo, visto che si è parlato anche di Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Come vede questo Milan?

"Il Milan rimane una grande squadra, direi la prima delle seconde. Pioli è bravissimo, anche se magari non proprio tutto il gruppo è all'altezza del grande Milan di un tempo. Leao è un gran giocatore ma deve fare gol, mancano le sue reti. Un solo giocatore, alle volte, può cambiare gli equilibri della squadra intera".