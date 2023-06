Roma, El Shaarawy accetta il taglio dello stipendio: rinnovo triennale in arrivo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephan El Shaarawy è pronto a legarsi ancora alla Roma. L'attaccante è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club giallorosso che è al lavoro per blindare il giocatore anche per le prossime stagioni. Si è parlato molto di una sua possibile partenza a parametro zero ma nelle ultime ore starebbe filtrando ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.

Rinnovo in vista

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Faraone sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale. La punta, che quest'anno ha realizzato 9 reti in 42 partite fra campionato ed Europa League, avrebbe dato la propria disponibilità anche al taglio dello stipendio. E' in arrivo un contratto triennale.